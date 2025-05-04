"Обидно, что вылетели из Кубка России. Но сейчас у нас задача прежняя - выигрывать каждый матч. Шансы бороться за призовые места всегда есть, нужно верить", - сказал Воробьёв "Чемпионату".
"Локомотив" на неделе проиграл "Ростову" (0:2) в полуфинале Кубка России в Пути регионов и выбыл из турнира. В Российской Премьер-Лиге команда идет на шестом месте, отставая от третьей строчки на пять очков.
Воробьев: задача "Локомотива" прежняя - выигрывать каждый матч
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев высказался о задачах команды на остаток сезона.