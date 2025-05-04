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Газзаев - об отставке Лички: человек не готов давать результат

Российский тренер Валерий Газзаев высказался об отставке Марцела Лички из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Жизнь профессионального тренера такая: нет результата — увольняют, есть результат — продолжает работать. Мне кажется, ничего неожиданного в отставке Лички нет. Человек не готов давать результат. Я поддерживаю руководство "Динамо". Потому что условия созданы идеальные, а результата не было", - цитирует Газзаева "СЭ".

Напомним, что руководство московского "Динамо" отправило в отставку с поста главного тренера Марцела Личку, под руководством специалиста клуб стал бронзовым призером чемпионата России по итогам прошлого сезона. Ранее Личка занимал аналогичную должность в "Оренбурге".

После 26-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 47-ю набранными очками. В 27-м туре Российской Премьер-Лиги "Динамо" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" - встреча состоится завтра, 5-го мая, в 18:30 по московскому времени. Бело-голубые вылетели из Кубка России, уступив в полуфинале Пути РПЛ московскому "Спартаку" (1:2).

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