"За Мирлиндом сейчас следят скауты Серии А и Ла Лиги. Про конкретные клубы сказать не могу. Уйдет ли сын из "Рубина" летом или нет — будет зависеть от предложений, которые должны устроить его команду и самого Мирлинда", - цитирует Фехми Даку Sport24.
В текущем сезоне Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 7 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 27-ми сыгранных туров команда Рашида Рахимова располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками.
Отец Даку: за Мирлиндом сейчас следят скауты Серии А и Ла Лиги
Фехми Даку, отец нападающего "Рубина" Мирлинда Даку, заявил, что за его сыном следят европейские клубы.
Фото: ФК "Рубин"