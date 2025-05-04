"Честно говоря, не думаю, что Галактионова оставят на следующий сезон. Не так он работает, чтобы гарантировать себе место в клубе на будущее. Кого нужно назначить "Локомотиву"? Это не ко мне вопрос, пусть они сами решают, зачем мне им что-то подсказывать?" - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Вчера, 3-го мая, московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью 1:1 с "Оренбургом" в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, во втором тайме полузащитник "железнодорожников" Артем Тимофеев получил красную карточку.
После 27-ми сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 46-ю набранными очками. "Локомотив" вылетел из розыгрыша Кубка страны, уступив в полуфинале Пути регионов "Ростову".
Смородская: не думаю, что Галактионова оставят на следующий сезон
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что Михаила Галактионова могут отправить в отставку с поста главного тренера.
Фото: ФК "Локомотив"