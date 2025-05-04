"Я доволен результатом, очко на выезде — всегда хорошо, четыре игры без поражений. Были хорошие моменты и те, которые нужно корректировать. Уже неделю мы не были дома, думаю, все хотят вернуться в Ростов?на?Дону", - приводит слова Альбы "Матч ТВ".
Футбольный клуб "Ростов" 4 мая на выезде проводил матч 27-го тура чемпионата России сезона-2024/25 с подмосковными "Химками". Игра, которая прошла на стадионе "Арена Химки", завершилась вничью со счётом 1:1.
Благодаря этому результату южане набрали 38 очков, которые позволяют команде Джонатана Альбы на данный момент занимать восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре "Ростов" 11 мая отправится в Казань, где сыграет против местного "Рубина".
Тренер "Ростова" Альба: доволен ничьей с "Химками", очко на выезде — всегда хорошо
Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Химками" (1:1).
Фото: ФК "Ростов"