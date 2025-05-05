"Мы видим, что в этом сезоне у "Динамо" действительно много травм, которые сказываются на команде. Безусловно, внутри команды мы выясняем причины такого участившегося количества получения травм", — приводит слова Гафина Legalbet.
В текущем сезоне московское "Динамо" в 26 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 47 очков, с которыми на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче бело-голубые 5 мая в гостях сыграют против самарских "Крыльев Советов". Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Кроме того, "Динамо" прекратило свое выступление в Кубке России на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов, проиграв московскому "Спартаку".
В московском "Динамо" заявили, что выясняют причины большого количества травм
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о большом количестве травм, полученных игроками команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Москва