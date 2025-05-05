«Подтолкнет ли первый дубль Соболева забивать чаще? Мы верим, что да. Он работает над тем, чтобы забивать голы. В этом матче ему было достаточно тяжело. У него было много моментов, но он забил только два. Но это то, что я ему сказал: он должен продолжать работать, потому что, когда появится новый момент, он должен быть к нему готов», — цитирует Сантоса «СЭ».
Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года, заплатив 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 21 матч в Российской Премьер-Лиге, забив три гола и отдав одну голевую передачу. В Кубке же он сыграл 7 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.
Дуглас Сантос — о реализации Соболева: он много работает, голы придут
Защитник и капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал выступление форварда Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).
Фото: ФК "Зенит"