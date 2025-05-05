«+23 в Воронеже и перерыв на то, чтобы попить воды, только в нашей стране такое может быть. +23, по ходу тайма пауза. Да вы с ума сошли! Нашим футболистам когда играть в футбол?
Вот смотрите, пауза на питьё воды должна быть, когда +28 и выше. В Воронеже, насколько я понимаю, +23. Если и давать паузу, то только на питьё чего-то другого для зрителей. Потому что смотреть, во что играют две команды, явно невозможно: ни интенсивности, ничего. От чего они устали? Почему мы бережём своих футболистов? Совершенно не понимаю. +23 градуса, пауза на питьё воды. Ну оборзели совсем», — говорится Telegram-канале Радимова.
В 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский «Спартак» сыграл вничью с воронежским «Факелом» (0:0). После этого результата красно-белые потеряли математические шансы на то, чтобы в текущем сезоне завоевать золотые медали чемпионата России — с 51 очком они располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице.
«Факел» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после 27 туров. Отставание до 14-го места составляет 7 очков.
До конца сезона осталось три тура. «Факелу» предстоят матчи против «Локомотива», «Пари НН» и «Крыльев Советов».
Радимов — о паузе в матче "Факел" — "Спартак": да вы с ума сошли! Когда в футбол играть? Оборзели совсем
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов раскритиковал проведение технической паузы на водопой в матче 27-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» (0:0), который прошёл в Воронеже при температуре около +23 градусов.
Фото: ФК "Факел"