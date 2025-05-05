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Мостовой - о роли запасного в "Зените": это решение тренера, что я могу сказать?

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой высказался о своей роли запасного в петербургской команде.
Фото: ФК "Зенит"
"Это решение тренера. Что я могу сказать? Конечно, хочется каждую игру выходить в стартовом составе, тем более после того, когда хорошо прошлый матч провел", - цитирует Мостового "Спорт День За Днем".

Мостовой остался в запасе "Зенита" на второй матч РПЛ подряд. Ранее до этого хавбек забил гол и отдал ассист в игре с "Краснодаром" (4:1), выйдя в стартовом составе. Всего в активе полузащитника 23 выхода на поле в чемпионате, в которых он отличился 7 мячами и 4 голевыми передачами.

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