"Это решение тренера. Что я могу сказать? Конечно, хочется каждую игру выходить в стартовом составе, тем более после того, когда хорошо прошлый матч провел", - цитирует Мостового "Спорт День За Днем".
Мостовой остался в запасе "Зенита" на второй матч РПЛ подряд. Ранее до этого хавбек забил гол и отдал ассист в игре с "Краснодаром" (4:1), выйдя в стартовом составе. Всего в активе полузащитника 23 выхода на поле в чемпионате, в которых он отличился 7 мячами и 4 голевыми передачами.
Мостовой - о роли запасного в "Зените": это решение тренера, что я могу сказать?
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой высказался о своей роли запасного в петербургской команде.
Фото: ФК "Зенит"