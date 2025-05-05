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Спортивный директор "Ростова" Рыскин рассказал о целях команды на конец сезона

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин поделился целями команды на остаток нынешнего сезона.
Фото: ФК "Ростов"
"Нам важен каждый матч. Цели никогда не менялись. Мы в каждом ближайшем матче хотим победить", - сказал Рыскин "Матч ТВ".

"Ростов" сыграет в финале Кубка России в Пути регионов против "Спартака". Игра состоится 15 мая в Ростове-на-Дону, победитель выйдет в Суперфинал турнира, где встретится с сильнейшим в паре "Зенит" - ЦСКА.

В чемпионате ростовчане занимают восьмое место с 38 очками. Команде осталось провести три матча в РПЛ до конца сезона.

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