"Нам важен каждый матч. Цели никогда не менялись. Мы в каждом ближайшем матче хотим победить", - сказал Рыскин "Матч ТВ".
"Ростов" сыграет в финале Кубка России в Пути регионов против "Спартака". Игра состоится 15 мая в Ростове-на-Дону, победитель выйдет в Суперфинал турнира, где встретится с сильнейшим в паре "Зенит" - ЦСКА.
В чемпионате ростовчане занимают восьмое место с 38 очками. Команде осталось провести три матча в РПЛ до конца сезона.
Спортивный директор "Ростова" Рыскин рассказал о целях команды на конец сезона
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин поделился целями команды на остаток нынешнего сезона.
Фото: ФК "Ростов"