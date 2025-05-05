"Объяснил ли свой поступок Карраскаль? Да. Он извинился перед командой. Мы с ним ещё пообщаемся. Это дела внутри коллектива, по которым примем решение", - цитирует Гусева "Чемпионат".
Сегодня, 5 мая, состоялся матч 27-го тура РПЛ, в котором самарские "Крылья Советов" принимали на своем поле столичное "Динамо". Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:1. Напомним, команда Ролана Гусева играла в меньшинстве почти весь второй тайм после того, как полузащитник Хорхе Карраскаль был удален с поля на 49-й минуте за отмашку.
Карраскаль извинился перед игроками "Динамо" за свое удаление в матче против "Крыльев Советов"
И.о. главного тренера "Динамо" Ролан Гусев сообщил, что полузащитник Хорхе Карраскаль извинился за удаление в 27-м туре РПЛ с "Крыльями Советов" (3:1).
Фото: ФК "Динамо"