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Стало известно, сколько продано билетов на дерби "Динамо" - "Спартак" в 28-м туре РПЛ

В пресс-службе "Динамо" сообщили, сколько билетов на данный момент удалось реализовать на игру против "Спартака" в 28-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"На матч "Динамо" - "Спартак" реализовано свыше 15 000 билетов", - передает "СЭ" слова пресс-службы клуба.

Московское дерби в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги между "Динамо" и "Спартаком" состоится в воскресенье, 11 мая. Матч пройдет на домашнем стадионе бело-голубых "ВТБ Арена", стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19.30 по столичному времени.

"Динамо" располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 50 набранными очками. "Спартак" набрал на один балл больше и занимает четвертую позицию.

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