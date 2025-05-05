Стало известно, сколько продано билетов на дерби "Динамо" - "Спартак" в 28-м туре РПЛ

"На матч "Динамо" - "Спартак" реализовано свыше 15 000 билетов", - передает "СЭ" слова пресс-службы клуба.
Московское дерби в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги между "Динамо" и "Спартаком" состоится в воскресенье, 11 мая. Матч пройдет на домашнем стадионе бело-голубых "ВТБ Арена", стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19.30 по столичному времени.
"Динамо" располагается на пятой строчке в турнирной таблице с 50 набранными очками. "Спартак" набрал на один балл больше и занимает четвертую позицию.