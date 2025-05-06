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Божин - об истории с оскорблением Вендела: понимал, зачем это все делается

Защитник "Факела" Сергей Божин прокомментировал историю вокруг оскорбления полузащитника "Зенита" Вендела на расовой почве.
Фото: ФК "Факел"
"Когда знаешь, что на тысячу процентов не виноват, вообще не переживаешь. Я же знаю, что это был не я. Понимал, зачем это все делается. Как и все адекватные люди понимали. Мне было смешно", - сказал Божин "РБ Спорт".

В марте во время матча "Факел" - "Зенит" игрок гостей Вендел показал неприличный жест в сторону болельщиков. После окончания встречи в петербургском клубе сослались на оскорбления в адрес бразильца, в том числе от Божина. В результате разбирательств доказать вину защитника "Факела" не удалось.

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