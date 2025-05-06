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Байрамян: мне бы хотелось помочь Армении попасть на чемпионат мира

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал о желании отобраться на ЧМ-2026 в составе сборной Армении.
Фото: ФК "Ростов"
- Мне бы хотелось помочь Армении попасть на чемпионат мира. Сейчас растет хорошее поколение армянских футболистов. Дай бог, чтобы сборная прошла нынешний отбор на мировое первенство, - сказал Байрамян "РБ Спорт".

Соперниками сборной Армении в групповом этапе отбора к ЧМ-2026 станут сборные Ирландии, Португалии и Венгрия. Первые матчи пройдут сентябре.

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