- Опыт и мастерство – это неотъемлемая часть чемпионов. В этом сезоне во многих играх фарт был на стороне "Краснодара", поэтому не удивлюсь, если они наконец-то станут чемпионами, - сказал Булыкин корреспонденту "Совспорта".
На данный момент "Краснодар" идет на первом месте в чемпионате, имея в своем активе 61 очко. Отрыв от "Зенита" составляет 4 очка за 3 тура до конца. 10 мая "быки" встретятся на выезде с московским ЦСКА на стадионе "ВЭБ Арена" в 19:30.
Булыкин: во многих играх фарт был на стороне «Краснодара»
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о шансах "Краснодара" на чемпионство в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"