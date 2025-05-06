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Булыкин: во многих играх фарт был на стороне «Краснодара»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о шансах "Краснодара" на чемпионство в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"
- Опыт и мастерство – это неотъемлемая часть чемпионов. В этом сезоне во многих играх фарт был на стороне "Краснодара", поэтому не удивлюсь, если они наконец-то станут чемпионами, - сказал Булыкин корреспонденту "Совспорта".

На данный момент "Краснодар" идет на первом месте в чемпионате, имея в своем активе 61 очко. Отрыв от "Зенита" составляет 4 очка за 3 тура до конца. 10 мая "быки" встретятся на выезде с московским ЦСКА на стадионе "ВЭБ Арена" в 19:30.

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