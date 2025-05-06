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Ледяхов: отсутствие Вендела скажется на "Зените" в оставшихся матчах

Бывший игрок "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о травме полузащитника"Зенита" Вендела.
Фото: "Чемпионат"
- Отсутствие Вендела скажется на "Зените" в оставшихся матчах. Он — ведущий игрок середины поля и конструктор всех атакующих действий команды. У "Зенита" возникнут определённые проблемы, - сказал Ледяхов корреспонденту "Чемпионата".

Напомним, бразилец получил повреждение 4 мая в матче 27-го тура РПЛ с "Пари НН" (2:1). Вендел не сыграет за сине-бело-голубых в этом сезоне. Летом 2025 года игрок перейдет в бразильский "Ботафого".

На данный момент команда Сергея Семака идет на втором месте в РПЛ с 57 очками в 27 турах.

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