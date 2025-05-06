- Отсутствие Вендела скажется на "Зените" в оставшихся матчах. Он — ведущий игрок середины поля и конструктор всех атакующих действий команды. У "Зенита" возникнут определённые проблемы, - сказал Ледяхов корреспонденту "Чемпионата".
Напомним, бразилец получил повреждение 4 мая в матче 27-го тура РПЛ с "Пари НН" (2:1). Вендел не сыграет за сине-бело-голубых в этом сезоне. Летом 2025 года игрок перейдет в бразильский "Ботафого".
На данный момент команда Сергея Семака идет на втором месте в РПЛ с 57 очками в 27 турах.
Ледяхов: отсутствие Вендела скажется на "Зените" в оставшихся матчах
Фото: "Чемпионат"