«Аплодирую тренеру! У нас мало тренеров, которые так доверяют молодым игрокам. Кто умеет объяснить и показать. Мне нравится Абдулкадыров, нравится Глебов. Для меня важно, чтобы играли молодые. Что касается «Спартака», то в дерби Станкович проиграл Николичу. Катание мяча было — точно так же, как и у «Зенита» в матче с «Динамо». И к чему это привело?
На мой взгляд, даже ничья в этом матче была проигрышем «Спартака», три очка нужны были без вариантов. «Спартак» хорошо себя проявил, но в настрое ЦСКА превзошел. Есть проблема с форвардами. Когда играл постоянно Угальде с первых минут, он забивал. Сейчас взяли Гарсию, он пока не справляется», — заявил Быстров «РБ Спорт».
Напомним, что 26 апреля «Спартак» и ЦСКА встретились на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Победу одержали «армейцы» — 2:1.
ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ после 27 туров, набрав 52 очка. «Спартак» идет следом на четвертой позиции, набрав 51 очко.
Быстров: аплодирую Николичу! Он переиграл Станковича в дерби
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров выразил восхищение работой наставника ЦСКА Марко Николича, особенно отметив его подход к развитию молодых футболистов.
Фото: ФК ЦСКА