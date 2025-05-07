«Как минимум — возить соперника, уничтожать. Вот Данни брали — ноги быстрые, обыгрывает, возит тебя. И ты с ним на тренировках прибавляешь, тебе быстрее все надо делать. Он мне пару за так засунул между ног, я до этого такого не встречал. И это каждый день. Пофиговничать на тренировках не получится. Если будешь спустя рукава двигаться, он тебя уничтожит. Тогда все кричали — как, такие деньги, 30 млн отдали за игрока. Но потенциал был виден. Здесь виден потенциал на 20 млн? Вот и разница», — заявил Быстров «РБ Спорт».
Ливай Гарсия стал самым дорогим приобретением в истории «Спартака», присоединившись к команде в феврале 2025 года. Он перешёл из греческого АЕКа за 18,7 миллионов евро, что стало рекордным трансферным соглашением. Его контракт с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2028 года.
После перехода в «Спартак» нападающий из Тринидад и Тобаго провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
Напомним, что трансфер Мигеля Данни был осуществлен летом 2008 года из московского «Динамо» в «Зенит» за 30 миллионов евро при оценочной стоимости в 7,75 миллионов. За петербургский клуб португалец провел 256 матчей, в которых забил 68 голов и сделал 73 результативных передач.
Быстров — о Гарсии: за такие деньги нужно уничтожать соперников, как это делал Данни
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал игру форварда Ливая Гарсии, перешедшего в «Спартак» за почти € 19 млн.
Фото: ФК "Спартак"