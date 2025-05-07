"Такой форвард, как Вагнер, не помешал бы нынешнему ЦСКА. Весной ЦСКА стал играть в два нападающих, а тут важно двум игрокам атаки уметь взаимодействовать друг с другом. Но в ЦСКА пока ни одному сочетанию это не удаётся", - сказал Игнашевич Legalbet.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА более восьми лет, забив за это время 124 гола во всех турнирах. С июля прошлого года форвард играет в бразильской Серии Б за местный клуб "Аваи". В конце июня футболист станет свободным агентом.
Игнашевич: Вагнер Лав не помешал бы нынешнему ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич считает, что экс-форвард армейцев Вагнер Лав не помешал бы нынешнему составу красно-синих.
Фото: ПФК ЦСКА