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Аналитик "Спартака" Сассо дисквалифицирован на один матч, Станкович оштрафован

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынес штрафные санкции в отношении тренеров "Спартака" по итогам кубкового матча с "Динамо" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович оштрафован на 30 тысяч за выход из техзоны. Аналитик "Спартака" Сассо дисквалифицирован на один матч, мата в адрес судей не было", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц "Матч ТВ".

Также 30 тысяч штрафа присудили "Спартаку" за оскорбительные кричалки фанатов.

Таким образом, Сассо пропустит матч красно-белых в финале Кубка России в Пути регионов против "Ростова".

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