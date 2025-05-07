"Станкович оштрафован на 30 тысяч за выход из техзоны. Аналитик "Спартака" Сассо дисквалифицирован на один матч, мата в адрес судей не было", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц "Матч ТВ".
Также 30 тысяч штрафа присудили "Спартаку" за оскорбительные кричалки фанатов.
Таким образом, Сассо пропустит матч красно-белых в финале Кубка России в Пути регионов против "Ростова".
Аналитик "Спартака" Сассо дисквалифицирован на один матч, Станкович оштрафован
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынес штрафные санкции в отношении тренеров "Спартака" по итогам кубкового матча с "Динамо" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"