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Шнякин: в апреле Николич накопил больше всех очков и вернул ЦСКА в борьбу за медали.

Российский комментатор Дмитрий Шнякин, почему главного тренера ЦСКА Марко Николича признали лучшим тренером в РПЛ по итогам апреля.
Фото: "Чемпионат"
- В апреле Николич накопил больше всех очков, забрал сразу два дерби, сделал много результативных замен, доверял молодым игрокам, вернул ЦСКА в борьбу за медали. И это на фоне кубковой нагрузки – три топ-матча за месяц забрали много сил, - приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.

Марко Николич был признан лучшим тренером в РПЛ по итогам апреля. ЦСКА провел четыре матча в чемпионате, выиграв 3 из них и один раз сыграв вничью. "Армейцы" не проигрывают в РПЛ на протяжении 11 игр - 7 побед и 4 ничьи.

На данный момент команда Марко Николича занимает третью строчку с 52 очками. В следующем туре 10 мая красно-синие примут на своем поле "Краснодар".

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