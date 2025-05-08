- В апреле Николич накопил больше всех очков, забрал сразу два дерби, сделал много результативных замен, доверял молодым игрокам, вернул ЦСКА в борьбу за медали. И это на фоне кубковой нагрузки – три топ-матча за месяц забрали много сил, - приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.
Марко Николич был признан лучшим тренером в РПЛ по итогам апреля. ЦСКА провел четыре матча в чемпионате, выиграв 3 из них и один раз сыграв вничью. "Армейцы" не проигрывают в РПЛ на протяжении 11 игр - 7 побед и 4 ничьи.
На данный момент команда Марко Николича занимает третью строчку с 52 очками. В следующем туре 10 мая красно-синие примут на своем поле "Краснодар".
Шнякин: в апреле Николич накопил больше всех очков и вернул ЦСКА в борьбу за медали.
Российский комментатор Дмитрий Шнякин, почему главного тренера ЦСКА Марко Николича признали лучшим тренером в РПЛ по итогам апреля.
Фото: "Чемпионат"