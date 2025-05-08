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Брахими сравнил Москву и Париж: это два прекрасных города

Полузащитник "Факела" Мохамед Брахими сравнил Москву и Париж.
Фото: ФК "Факел"
- Я был в Париже и в Москве. Я не могу сказать, что они похожи, полностью разные. Это два прекрасных города. В Москве есть историческая часть города, также есть и современная. В этом шарм города, - цитирует Брахими ТАСС.

26-летний француз выступает за воронежский клуб с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

На данный момент "Факел" занимает последнюю строчку в чемпионате с 16 очками, отставая от зоны стыковых матчей на 7 очков.

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