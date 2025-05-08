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Кирьяков: в игре Гладышева нет стабильности, но концовку проходит очень неплохо

Экс-футболист московского "Динамо" Сергей Кирьяков оценил игру нападающего бело-голубых Ярослава Гладышева в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- Проблески в игре были, но не было стабильности. Но концовку Ярослав проводит очень неплохо. Всем хочется, чтобы он держал эту планку и помог «Динамо» занять третье место, - сказал Кирьяков "Чемпионату".

В весенней части сезона в активе Ярослава Гладышева семь забитых мячей и четыре результативные передачи. На данный момент "Динамо" занимает пятую строчку в таблице РПЛ, имея в своем активе 50 очков в 27 матчах. 11 мая бело-голубые примут на своем поле "Спартак".

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