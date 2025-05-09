"Еще одна демонстрация кумовства со стороны руководства. Я уже не знаю, что сказать", - цитирует Камоцци "СЭ".
Напомним, что Марко Бискупович был назначен заместителем спортивного директора московского "Спартака". Ранее специалист работал в федерации футбола Чили под руководством Франсиса Кахигао, который сейчас является спортивным директором красно-белых. После ухода испанца из федерации, Бискупович исполнял его обязанности.
"Еще одна демонстрация кумовства". Камоцци - о назначении Бискуповича в "Спартак"
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о назначении Марко Бискуповича.
Фото: ФК "Спартак"