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"Еще одна демонстрация кумовства". Камоцци - о назначении Бискуповича в "Спартак"

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о назначении Марко Бискуповича.
Фото: ФК "Спартак"
"Еще одна демонстрация кумовства со стороны руководства. Я уже не знаю, что сказать", - цитирует Камоцци "СЭ".

Напомним, что Марко Бискупович был назначен заместителем спортивного директора московского "Спартака". Ранее специалист работал в федерации футбола Чили под руководством Франсиса Кахигао, который сейчас является спортивным директором красно-белых. После ухода испанца из федерации, Бискупович исполнял его обязанности.

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