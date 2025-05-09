«Таблица посещаемости от «Химок»? Не хочу говорить и обсуждать несерьезные вещи, которых и так много в футболе. И не хочу обсуждать цирковое шоу», — заявил Асхабадзе Sport24.
Напомним, что «Химки» поставили себя на четвертое место в рейтинге посещаемости РПЛ, рассчитанном по доле зрителей от общего числа жителей города.
Футбольный клуб «Химки» замыкает список команд Российской Премьер-Лиги по средней посещаемости домашнего стадиона. Средний показатель для подмосковной команды — 2649 болельщиков. Это почти на две тысячи меньше, чем у «Ахмата», который занимает 15-е место.
После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
Гендиректор "Факела" — о рейтинге посещаемости от "Химок": не хочу обсуждать цирковое шоу
Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал публикацию «Химок».
Фото: ФК "Факел"