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Гендиректор "Факела" — о рейтинге посещаемости от "Химок": не хочу обсуждать цирковое шоу

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал публикацию «Химок».
Фото: ФК "Факел"
«Таблица посещаемости от «Химок»? Не хочу говорить и обсуждать несерьезные вещи, которых и так много в футболе. И не хочу обсуждать цирковое шоу», — заявил Асхабадзе Sport24.

Напомним, что «Химки» поставили себя на четвертое место в рейтинге посещаемости РПЛ, рассчитанном по доле зрителей от общего числа жителей города.

Футбольный клуб «Химки» замыкает список команд Российской Премьер-Лиги по средней посещаемости домашнего стадиона. Средний показатель для подмосковной команды — 2649 болельщиков. Это почти на две тысячи меньше, чем у «Ахмата», который занимает 15-е место.

После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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