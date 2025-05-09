Гафин - о матче "Динамо" со "Спартаком": для Гусева это действительно красная тряпка

- Нам очень неприятно от того факта, что до сих пор продолжается неудачная серия игр против "Спартака". А Ролан Александрович имеет существенный победный опыт в играх против принципиального соперника, для него это не просто название, а действительно красная тряпка. Поэтому верим, что этот настрой передастся футболистам и они выйдут на следующий матч с особой энергией, - сказал Гафин "Матч ТВ".
В последний раз бело-голубые обыгрывали красно-белых в октябре 2023 года в матче группового этапа Кубка России со счетом 3:0.
На данный момент "Динамо" занимает пятое место в таблице с 50 очками, в то время как "спартак" имеет в своем активе на одно очко больше и располагается на строчку выше. Матч между этими командами состоится 11 мая в 19:30 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".