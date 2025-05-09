"Если мы заберемся в тройку, то проделанная работа на протяжении всего сезона была не за зря. Так что постараемся сделать все для победы в оставшихся матчах", - сказал Нгамале "Матч ТВ"
Московское "Динамо" на данный момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 50 очков в 27 матчах и на два балла отстают от столичного ЦСКА, идущего на третьем месте за три тура до конца текущего сезона.
В воскресенье, 11 мая, динамовцы примут на своем поле "Спартак" в 28-м туре чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени.
Нгамале: если "Динамо" заберется в тройку, то вся работа на протяжении сезона была не за зря
Вингер "Динамо" Муми Нгамале высказался о возможном попадании команды в призовую тройку по итогам этого сезона.
Фото: ФК "Динамо"