Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
21:30
ХоффенхаймНе начат

Нгамале: если "Динамо" заберется в тройку, то вся работа на протяжении сезона была не за зря

Вингер "Динамо" Муми Нгамале высказался о возможном попадании команды в призовую тройку по итогам этого сезона.
Фото: ФК "Динамо"
"Если мы заберемся в тройку, то проделанная работа на протяжении всего сезона была не за зря. Так что постараемся сделать все для победы в оставшихся матчах", - сказал Нгамале "Матч ТВ"

Московское "Динамо" на данный момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 50 очков в 27 матчах и на два балла отстают от столичного ЦСКА, идущего на третьем месте за три тура до конца текущего сезона.

В воскресенье, 11 мая, динамовцы примут на своем поле "Спартак" в 28-м туре чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится