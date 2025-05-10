"На мой взгляд, чемпионство "Краснодара" будет справедливым итогом сезона — команда этого заслуживает. Мусаев проделал довольно неплохую работу, он один из лучших тренеров РПЛ", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
После 27-ми сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 61-м набранным очком и опережает петербургский "Зенит" на два балла. Сегодня, 10-го мая, петербуржцы сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо" в 28-м туре чемпионата России, а команда Мурада Мусаева проведет гостевой матч с ЦСКА.
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз подряд, а "Краснодар" завоевал серебряные медали.
Камоцци: чемпионство "Краснодара" будет справедливым итогом сезона
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"