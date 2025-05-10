По информации источника, "Севилья" готова летом сделать предложение "Локомотиву" по трансферу защитника Наира Тикнизяна, если испанский клуб сможет продать Адриа Педросу.
В текущем сезоне Наир Тикнизян провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
На счету Наира Тикнизяна 20 матчей за национальную команду Армении. Защитник отметился одним забитым голом в составе сборной Армении.
Источник: "СЭ".
"СЭ": "Севилья" сделает предложение "Локомотиву" по Тикнизяну, если продаст Педросу
Стало известно, при каком условии испанская "Севилья" сделает предложение московскому "Локомотиву" по трансферу Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"