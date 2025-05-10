"Продолжит ли "Краснодар" свой чемпионский путь, покажет игра с ЦСКА. "Краснодар" сейчас хорош, но ЦСКА не проигрывает этой весной в РПЛ. "Зенит" должен обыгрывать Махачкалу, если они хотят бороться за чемпионство. Существует расклад, при котором "Краснодар" может стать чемпионом уже в этом туре. Но если это произойдет, я буду сильно удивлен", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
После 27-ми сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 61-м набранным очком и опережает петербургский "Зенит" на два балла. Сегодня, 10-го мая, петербуржцы сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо" в 28-м туре чемпионата России, а команда Мурада Мусаева проведет гостевой матч с ЦСКА.
По итогам 28-го тура РПЛ команда Мурада Мусаева может досрочно стать чемпионом России, если одержит победу над ЦСКА, а петербуржцы уступят махачкалинскому "Динамо". Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз подряд, а "Краснодар" завоевал серебряные медали.
Булыкин: я буду сильно удивлен, если "Краснодар" станет чемпионом в этом туре
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"