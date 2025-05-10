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Оренбург
1 - 1 1 1
ХимкиЗавершен
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЗенитПерерыв
ЦСКА
19:30
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Енисей
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
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Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Родина1 тайм
Нефтехимик
0 - 0 0 0
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Саутгемптон
0 - 0 0 0
Манчестер Сити2 тайм
Фулхэм
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Эвертон2 тайм
Вулверхэмптон
0 - 1 0 1
Брайтон2 тайм
Ипсвич
0 - 1 0 1
Брентфорд2 тайм
Борнмут
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МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
3 - 0 3 0
ХетафеЗавершен
Сельта
1 - 0 1 0
Севилья1 тайм
Мальорка
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ВальядолидНе начат
Жирона
19:30
ВильярреалНе начат
Атлетико
22:00
Реал СосьедадНе начат

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Комо
3 - 1 3 1
КальяриЗавершен
Лацио
19:00
ЮвентусНе начат
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ПармаНе начат

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МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
0 - 0 0 0
РБ Лейпциг2 тайм
Унион
0 - 3 0 3
Хайденхайм2 тайм
Хольштайн
1 - 2 1 2
Фрайбург1 тайм
Бохум
0 - 3 0 3
Майнц2 тайм
Бавария
19:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реймс
22:00
Сент-ЭтьенНе начат
Осер
22:00
НантНе начат
Тулуза
22:00
ЛансНе начат
Анже
22:00
СтрасбургНе начат
Ренн
22:00
НиццаНе начат
Гавр
22:00
МарсельНе начат
Монпелье
22:00
ПСЖНе начат
Брест
22:00
ЛилльНе начат
Монако
22:00
ЛионНе начат

Булыкин: я буду сильно удивлен, если "Краснодар" станет чемпионом в этом туре

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Продолжит ли "Краснодар" свой чемпионский путь, покажет игра с ЦСКА. "Краснодар" сейчас хорош, но ЦСКА не проигрывает этой весной в РПЛ. "Зенит" должен обыгрывать Махачкалу, если они хотят бороться за чемпионство. Существует расклад, при котором "Краснодар" может стать чемпионом уже в этом туре. Но если это произойдет, я буду сильно удивлен", - цитирует Булыкина "Чемпионат".

После 27-ми сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 61-м набранным очком и опережает петербургский "Зенит" на два балла. Сегодня, 10-го мая, петербуржцы сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо" в 28-м туре чемпионата России, а команда Мурада Мусаева проведет гостевой матч с ЦСКА.

По итогам 28-го тура РПЛ команда Мурада Мусаева может досрочно стать чемпионом России, если одержит победу над ЦСКА, а петербуржцы уступят махачкалинскому "Динамо". Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз подряд, а "Краснодар" завоевал серебряные медали.

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