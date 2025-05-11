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Градиленко назвал две интриги в матче "Рубина" против "Ростова"

Бывший футболист Дмитрий Градиленко назвал две главные интриги матча между "Рубином" и "Ростовом" в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Рубин"
"В этом матче можно найти интригу: кто же станет седьмым по окончанию турнира? Это раз. Второе, забьют ли свои очередные мячи в чемпионате лучшие бомбардиры клубов? Я про Даку с 11 голами и Осипенко, у которого уже девять мячей", - сказал Градиленко "Всепроспорту".

Матч 28-го тура РПЛ "Рубин" - "Ростов" пройдет 11 мая в Казани в 19.30 по московскому времени. Казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, опережая ростовчан с восьмой строчки на один балл.

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