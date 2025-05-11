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Калачев: самые яркие моменты в "Ростове" - это Лига чемпионов и победа в Кубке России

Бывший полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев назвал памятные моменты из своей карьеры в ростовском клубе.
Фото: ФК "Ростов"
"Самые яркие моменты в "Ростове" - это Лига чемпионов и победа в Кубке России. Это самые главные достижения команды. "Ростов" - лучший клуб в моей карьере. В этой команде я провел свои лучшие 10 лет", - сказал Калачев "РБ Спорт".

Тимофей Калачев сыграл за "Ростов" 289 матчей, в которых отметился 24 забитыми мячами и 74 голевыми передачами. В составе ростовской команды белорусский хавбек выиграл Кубок России в 2014-м и серебряные медали Премьер-Лиги в 2016-м году.

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