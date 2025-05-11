- Мы понимаем прекрасно, что матч сегодня важен для нас. У «Акрона» стабильный, ровный состав. Есть наконечник, не буду фамилию озвучивать. Игра будет "смотрибельной", - сказал Ташуев в эфире "Матч ТВ".
Матч между "Акроном" и "Ахматом" состоится 11 мая в 14:00 по московскому времени на стадионе "Самара Арена". Встречу обслужит судейская бригада Ивана Абросимова. Тольяттинцы занимают девятую строчку с 32 очками, в то время как грозненцы располагаются на 13-м месте с 24 баллами.
Ташуев: У "Акрона" стабильный, ровный состав. Есть наконечник, не буду фамилию озвучивать
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча 28 тура РПЛ с "Акроном".
Фото: "Чемпионат"