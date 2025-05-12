Сообщается, что клуб из Серии А нацелен на подписание в летнее трансферное окно левого защитника, и игрок "Локомотива" входит в шорт-лист итальянцев. Тем не менее, полноценные переговоры сейчас не ведутся, хотя и "железнодорожники", и сам футболист заинтересованы в возможном переходе за разумные деньги.
Наир Тикнизян является игроком московского "Локомотива" с августа 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 33 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 4 голевые передачи, получил 6 жёлтых карточек. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: Тикнизян попал в сферу интересов итальянской "Вероны"
По информации СМИ, защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян попал в сферу интересов итальянской "Вероны".
Фото: ФК "Локомотив"