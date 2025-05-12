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Наумов: не понимаю, почему фамилия Карпина не фигурирует в отношении "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением о возможном назначении главным тренером московского клуба Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
"Не понимаю, почему фамилия Карпина не фигурирует в отношении "Локомотива". Это сильный тренер. Может, он пока хочет отдохнуть, понимает, что у сборной России скоро будет много важных и ответственных матчей. Наверное, его пока не связывают с "Локомотивом" из-за этого. Карпин был бы неплохим вариантом для "Локомотива", ведь это хороший специалист", — приводит слова Наумова Legalbet.

Валерий Карпин в феврале 2025 года покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". При этом 56-летний специалист продолжил возглавлять сборную России. В РФС заявляли, что до отмены отстранения России от международных турниров не против совмещения работы Карпиным в сборной и в клубе.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов близок к отставке в связи с неудовлетворительными результатами по итогам текущего сезона.

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