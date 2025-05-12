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В "Акроне" планируют усилить каждую линию состава в межсезонье

Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков сообщил, что клуб намерен укрепить состав на всех позициях в преддверии следующего сезона.
Фото: ФК "Акрон"
«Мы четко понимаем, какие позиции требуют усиления. Следующий сезон будет сложным, поэтому усиление планируем в каждую линию», — заявил Чистяков «Матч ТВ».

В прошлом году Акрон впервые в истории пробился в Российскую Премьер-Лигу. Команда была создана в 2018 году.

После 28 туров «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Свой следующий матч команда проведёт против «Динамо» на выезде в Москве. Встреча запланирована на 18 мая.

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