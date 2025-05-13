"Я сам был за Личку, но, насколько знаю, многие в раздевалке выдохнули. У многих в раздевалке были вещи и детали, которые их не устраивали. Но это нормально, тренер не может быть всем мил. И тоже нормально, изученное нами за десятилетия, что после смены тренера происходит вспышка, кого ни поставь. Возможно, её хватит и до последнего тура", - приводит слова Шнякина "Чемпионат".
Марцел Личка 1 мая 2025 года после двух лет работы покинул пост главного тренера московского "Динамо". Под руководством тренерского штаба во главе с чешским специалистом в сезоне-2023/24 бело-голубые завоевали бронзовые медали чемпионата России.
После отставки Лички исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда одержала две победы в двух матчах и по итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги с 53-я очками поднялась на четвёртое место в турнирной таблице.
Шнякин: многие в раздевалке "Динамо" выдохнули после отставки Лички
Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал о реакции игроков московского "Динамо" на отставку Марцела Лички с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва