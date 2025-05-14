- Классная игра! Только вчера приехал. В раздевалку не заходил, - сказал Чалов корреспонденту "Чемпионата".
"Армейцы" по сумме двух встреч обыграли "Зенит" (2:2, 4:3 пен) в финале Пути РПЛ.
В Суперфинале команда Марко Николича встретится с победителем финала Пути регионов в котором сыграют "Спартак" и "Ростов". Встреча пройдёт в Москве.
Чалов - о победе ЦСКА: классная игра
Экс-нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями после выхода своего бывшего клуба в Суперфинал Кубка России.
Фото: "Чемпионат"