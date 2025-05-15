"Конечно, нервный матч получился. Я не видел, чтобы "Зенит" сделал что-то сам. Без нашей помощи. Мы владели инициативой. И, по?моему, полностью заслужили выход в финал. Очень рад за результат. Этот праздник футбола. Эти эмоции всем нужны. Прекрасный футбол, прекрасный праздник", - приводит слова Николича "Матч ТВ".
Московский ЦСКА 14 мая на своём поле проводил ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с петербургским "Зенитом". Основное время сегодняшней встречи завершилось победой "армейцев" со счётом 2:0. Поскольку в первом матче "Зенит" победил с этим же счётом, на сей раз была назначена серия пенальти. В ней победителем тоже стал ЦСКА (со счётом 4:3).
Таким образом, команда Марко Николича пробилась в Суперфинал Кубка России
Николич - о победе над "Зенитом": ЦСКА владел инициативой и полностью заслужил выход в финал Кубка России
Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарий после победы своей команды над "Зенитом" в финале Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
Фото: ПФК ЦСКА