«Отличная работа. Мне кажется, команда была физически и психологически готова к этому. На предыдущей стадии они обыграли «Локомотив» в Москве, сейчас «Спартак». Абсолютно заслуженный выход в финал. Они знали, чего хотели, что делать. Абсолютно правильно довели матч до победы. Браво «Ростов» — слов нет, — заявил Радимов «Матч ТВ».
В четверг, 15 мая, московский «Спартак» уступил на своем поле «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России и выбыл из борьбы за трофей. Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Единственный мяч в составе красно-белых записал на свой счет центральный нападающий Ливай Гарсия.
Суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Радимов: "Ростов" заслуженно вышел в Суперфинал Кубка России
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высоко оценил выступление «Ростова» в матче со «Спартаком» и назвал победу команды логичной.
Фото: ФК "Ростов"