"Просто хотелось чуть меньше беготни. Сначала ехать на автобусе семь часов, потом ещё четыре лететь на самолёте. И так три года. Тяжеловато", - сказал Карпин в шоу "Кстати".
Карпин покинул "Ростов" перед возобновлением сезона РПЛ в марте. Тренер решил сосредоточиться на работе в сборной России. Ранее специалист совмещал посты в национальной команде и с ростовчанами.
Карпин объяснил, почему решил покинуть "Ростов" и остаться в сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему решил покинуть "Ростов" этой весной.
Фото: ФК "Ростов"