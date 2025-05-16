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Карпин объяснил, почему решил покинуть "Ростов" и остаться в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему решил покинуть "Ростов" этой весной.
Фото: ФК "Ростов"
"Просто хотелось чуть меньше беготни. Сначала ехать на автобусе семь часов, потом ещё четыре лететь на самолёте. И так три года. Тяжеловато", - сказал Карпин в шоу "Кстати".

Карпин покинул "Ростов" перед возобновлением сезона РПЛ в марте. Тренер решил сосредоточиться на работе в сборной России. Ранее специалист совмещал посты в национальной команде и с ростовчанами.

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