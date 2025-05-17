«Есть ощущение, что мы занимаем не ту позицию, к которой привыкли, и где должны быть — и очень хочется исправить эту ситуацию. Давления нет, есть мотивация, мы сфокусированы на главной цели — вместе идем к ней», — цитирует Луиса Энрике «КП».
Луис Энрике перешёл в «Зенит» зимой 2025 года из «Ботафого» за 33 миллиона евро. С тех пор он принял участие в двенадцати матчах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего бразильца составляет 25 миллионов евро.
После 28 туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 60 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко. До конца чемпионата осталось два тура. Подопечным Сергея Семака предстоят игры против «Ростова» и «Ахмата».
Напомним, что «Зенит» уже на протяжении шести лет становится победителем Российской Премьер-Лиги.
Луис Энрике: есть ощущение, что "Зенит" занимает не ту позицию, к которой привык
Вингер «Зенита» Луис Энрике поделился своими мыслями о положении клуба в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"