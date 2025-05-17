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Президент "Оренбурга": будем ставить задачу выйти в РПЛ. Уверен, сделаем это сразу

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин не сомневается, что команда сможет вернуться в РПЛ уже по итогам будущего сезона.
Фото: ФК "Оренбург"
"Сейчас будем смотреть, что будет с "Химками". Если в следующем сезоне будем играть в ФНЛ, то будем ставить задачу выйти в РПЛ. Уверен, что сделаем это сразу", - цитирует Волженкина "Матч ТВ".

"Оренбург" потерпел на своем поле поражение от "Краснодара" со счетом 1:2 в матче 29-го тура чемпионата России, который состоялся сегодня, 17 мая, и досрочно вылетел из российской Премьер-лиге. Подопечные Владимира Слишковича повели в счете на седьмой минуте, однако не сумели набрать очки. Следующий сезон команда начнет в Первой лиге.

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