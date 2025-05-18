Альба объяснил почему выставил полурезервный состав на матч против "Зенита"

"Сегодня мы поставили тех игроков, которые могли играть. Остальных было ставить опасно - они были в красной зоне, можно так сказать. План был прессинговать - и на чужой половине поля. Во втором тайме потихоньку вводили игроков, которые, как правило, выходили в старте. Для нас всегда важен результат, но не против здоровья игроков", - сказал Альба "Матч ТВ".
"Ростов" вышел играть на матч с "Зенитом" полурезервным составом. Во втором тайме тренерский штаб выпустил на поле несколько игроков основы, после чего ростовчане едва не сравняли счет. На 97-й минуте защитник Максим Осипенко забил гол, который был отменен из-за офсайда. В итоге "Зенит" победил 1:0 и за тур до конца чемпионата отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.