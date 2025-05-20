- Во втором тайме случился обидный первый гол, Гуарирапа удачно попал. Но этот мяч нас, видимо, надломил. Были моменты перевернуть игру, забить, но ничья, считаю, закономерный итог. Наверное, во втором тайме в голове сидело, что нужно удержать победный счет. ЦСКА на ходу, показывает хороший футбол, с ними нельзя было так играть.
В понедельник, 29 мая, матчем между столичными "Локомотивом" и ЦСКА завершился 29-й тур российской Премьер-лиги. Встреча проходила в Москве на домашнем стадионе красно-зеленых "РЖД Арена" и закончилась вничью - 2:2. "Железнодорожники" вели по ходу игры в два мяча, однако пропустили на 47-й и 80-й минутах, упустив тем самым три очка.
В заключительном матче чемпионата "Локомотив" сыграет в гостях против тольяттинского "Акрона" в субботу, 24 мая.
Источник: "Матч ТВ"
Карпукас: с ЦСКА нельзя было так играть
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России (2:2).
Фото: ФК "Локомотив"