"Всеми мыслями готовлюсь к матчу с "Локомотивом", затем будут игры за сборную. Возможно, после них мне дадут около 10 дней отдыха. Увидим, что произойдет дальше. На данный момент у меня нет предложений", - сказал футболист "Матч ТВ".
29-летний Лончар выступает за "Акрон" с лета прошлого года, его контракт действует до лета 2027-го. В составе тольяттинского клуба черногорец провел 30 игр, в которых отметился шестью голами и шестью ассистами.
Лончар ответил на вопрос о возможном уходе из "Акрона" летом
Полузащитник "Акрона" Стефан Лончар высказался о своем возможном уходе из тольяттинского клуба.
Фото: ФК "Акрон"