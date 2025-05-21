"Процесс лицензирования еще продолжается. Насколько мне известно клуб все документы предоставил", - передает слова Садыгова "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что три клуба РПЛ, в числе которых "Химки", пока не могут получить лицензию для участия в сезоне 2025/2026 российской Премьер-лиги из-за задолженностей.
За один тур до конца чемпионата России подмосковная команда находится на 11-м месте в турнирной таблице. Красно-черные набрали 29 очков в 29 матчах и располагаются в двух баллах от зоны стыковых игр.
Садыгов - о лицензировании в РПЛ: "Химки" все документы предоставили
Инвестор "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал ситуацию с лицензированием клуба в РПЛ на будущий сезон.
Фото: ФК "Химки"