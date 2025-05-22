Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, вопрос о переходе футболиста во многом зависит от результатов прохождения "Химками" процедуры лицензирования.
Если подмосковный клуб получит лицензию, то сумма компенсации за трансфер составит 2 млн евро. В ином случае "железнодорожникам" придётся оплатить долги химчан перед футболистом, а также совершить серьезные подъемные и агентские выплаты. Кроме того, аргентинцем могут заинтересоваться латиноамериканские и российские клубы.
Лукас Вера выступает за "Химки" с июля 2024 года. За это время хавбек принял участие в 30 официальных матчах, забил 7 голов, отдал 4 голевые
передачи, получил 3 жёлтые карточки. Его действующий контракт с подмосковным клубом рассчитан на срок до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 3 млн евро.
Хавбек "Химок" Лукас Вера может стать игроком "Локомотива"
По информации СМИ, аргентинский полузащитник подмосковных "Химок" Лукас Вера может перейти в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Химки"