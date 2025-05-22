"Дзюба показал, что он может играть на высоком уровне в любом клубе. Неслучайно Валерий Карпин вызвал его в сборную России. В нынешней форме Артем помог бы любому российскому топ-клубу. Дальше все зависит от его состояния", - приводит слова Барбозы "Матч ТВ".
36-летний нападающий Артём Дзюба в сезоне-2024/25 выступает в составе тольяттинского "Акрона". Форвард в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, забил 10 голов, отдал одноклубникам 7 голевых передач, получил 1 жёлтую карточку.
Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 г. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет 1,8 млн евро.
Барбоза: в нынешней форме Дзюба помог бы любому топ-клубу РПЛ
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о нападающем тольяттинского "Акрона" Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"