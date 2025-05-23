"Меня не отстраняли ни от тренировочного процесса, ни от предстоящего матча. У меня был диалог с руководством, где я выразил свою позицию по своему будущему. Они ее приняли, поэтому я не еду на игру. Но никто меня не отстранял, никакой конфликтной ситуации с клубом и руководством нет", - цитирует Тикнизяна "СЭ".
Ранее агент футболиста сообщил, что Наир Тикнизян не отправится на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским "Акроном" по собственному желанию.
Напомним, что после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Тикнизян рассказал, что недоволен количеством игрового времени и летом хочет перемен, а также попросил руководство клуба отпустить его в летнее трансферное окно.
Завтра, 24-го мая, команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в 30-м туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После 29-ти сыгранных туров московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками.
Тикнизян: меня не отстраняли от тренировочного процесса
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян опроверг информацию об отстранении от тренировочного процесса.
Фото: ФК "Локомотив"